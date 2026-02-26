Grupos legales respaldan a Nueva York en defensa de sus leyes de "ciudad santuario"

Los grupos se unieron al caso, presentado en junio del año pasado en el tribunal federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que busca dejar sin efecto un conjunto de leyes de cooperación de la ciudad con autoridades de inmigración.

Argumentan en su documento, presentado como "amigos de la corte" (terceros con interés en el caso que aportan información o argumentos legales), que las leyes santuario de la ciudad brindan protecciones cruciales a los más de tres millones de residentes inmigrantes, permitiéndoles participar plenamente en sus comunidades.

El escrito advierte que eliminar estas protecciones tendría un efecto disuasorio, ya que los inmigrantes podrían temer interactuar con funcionarios y agencias municipales por miedo a que su estatus migratorio se comparta con las autoridades federales de inmigración.

La Administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una intensa campaña de arrestos y deportaciones como parte de su agresiva política migratoria y ha buscado eliminar las leyes santuario en estados demócratas como Nueva York y Nueva Jersey, donde está prohibido que la Policía coopere con agentes de inmigración o que los empleados municipales compartan información sobre miembros de esta comunidad.

Pese a ser una "ciudad santuario", ello no ha impedido que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervengan con inmigrantes y entren a universidades como la de Columbia en Nueva York, donde han arrestado a estudiantes.

El caso más reciente ocurrió hoy, cuando arrestaron en su apartamento a Ellie Aghayeva, que cursa el último año del grado de neurociencia y ciencias políticas.

Otro caso sonado ocurrió el año pasado, cuando los agentes de ICE detuvieron al activista por Palestina y exalumno de origen palestino Mahmoud Khalil al llegar al edificio donde residía con su esposa, que estaba embarazada, y su hijo, que nació mientras él se encontraba en un centro de inmigración.