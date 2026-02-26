La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 1,62 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,64 %, para quedar en 112.784.700,93 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Banco Macro (-5,9 %), Grupo Supervielle (-3,5 %) y BBVA Argentina (-2,7 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (+3,3 %), Grupo Financiero Valores (+1,2 %) y Telecom Argentina (+1,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta un 2,4 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 554 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.425 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.408 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.435 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,1 %, a 1.1481,60 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,8 %, a 1.437,58 pesos por unidad.