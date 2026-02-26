Merz llega a Hangzhou para el segundo día de su visita a China, centrado en tecnología

Merz se desplazó a la capital de la provincia oriental de Zhejiang tras una mañana en Pekín en la que visitó la Ciudad Prohibida y unas instalaciones del fabricante automovilístico Mercedes-Benz, antes de emprender su viaje hacia uno de los principales centros tecnológicos de China, sede de gigantes chinos del comercio electrónico como Alibaba.

En Hangzhou, el canciller tiene previsto reunirse con autoridades locales y visitar empresas vinculadas a la innovación tecnológica y la robótica, en una agenda centrada en sectores considerados estratégicos para la cooperación industrial y digital entre ambos países.

El canciller se encuentra en China acompañado de una delegación de alrededor de 30 grandes empresas germanas como Volkswagen, BMW, Siemens o Bayer.

El director ejecutivo y miembro del consejo de la Cámara de Comercio Alemana en el norte y noreste de China, Oliver Oehms, declaró al medio local 21st Century Business Herald que la delegación "refleja bien la estructura general de los negocios alemanes en China" e incluye tanto grandes compañías como un número significativo de medianas empresas, conocidas en Alemania como "campeones ocultos".

Oehms señaló que, en comparación con las visitas de anteriores cancilleres, "el tamaño de la delegación, con unas 30 empresas, es mayor y el nivel de sus directivos también es más alto", lo que, a su juicio, muestra la relevancia que el empresariado concede al viaje.

Respecto a los resultados de la visita, consideró que "no deben evaluarse únicamente por el número de acuerdos firmados", sino por la capacidad de profundizar y elevar las relaciones comerciales bilaterales, con la expectativa de que la visita pueda servir como un "botón de reinicio" para abrir una nueva etapa en la cooperación entre China y Alemania.

Durante la jornada del miércoles en Pekín, Merz se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, quien afirmó que su país apoya una Europa "independiente y autosuficiente", entre tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea.

El mandatario chino planteó que ambas partes actúen como "socios fiables", al tiempo que llamó a preservar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, en un momento en que Alemania afronta presiones económicas internas y un déficit presupuestario récord que ha reavivado el debate en Berlín.

Antes de verse con Xi, Merz se había reunido con el primer ministro chino, Li Qiang. Tras lo cual, ambas partes presenciaron la firma de cinco acuerdos en ámbitos como la cooperación climática, la prevención de enfermedades animales y el comercio de productos avícolas.