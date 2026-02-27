Despliegan a militares ante intentos de robo en zona donde se accidentó avión en Bolivia

En una conferencia de prensa en El Alto, ciudad vecina de La Paz, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, dijo que "se han movilizado a las Fuerzas Armadas acantonadas en La Paz" y que actualmente están desplazados en el lugar del accidente aproximadamente 600 militares y unos 160 policías.

"Estamos tratando de restablecer el orden en el lugar, restablecer el perímetro del aeropuerto para poder operar con seguridad", señaló Salinas.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa precisó que la aeronave que se accidentó "al momento de aterrizar" es un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

"La aeronave llegaba procedente de Santa Cruz y transportaba valores destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de la décima entrega programada. Tras el incidente, la nave cayó en inmediaciones externas a la terminal aérea", indica el comunicado.

El ministro explicó a los medios que por el momento se conoce que el avión aterrizó en el aeropuerto de El Alto, en el sector cercano a la zona de La Ceja, "se salió de la pista" y recorrió "como un kilómetro", hasta la parte posterior de la terminal aérea, generando "todo el accidente" posterior con los vehículos que circulaban por el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salinas remarcó que el dinero que transportaba el avión "no tiene valor legal, puesto que no ha sido emitido por el BCB y no tiene (número de) serie, por lo que tratar de utilizarlo "es un delito", ante la enorme cantidad de gente que llegó hasta el sitio del accidente al enterarse de que había billetes esparcidos allí.

Según mostraron medios locales y videos difundidos en redes sociales, varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmó a los medios que 12 personas fueron aprehendidas por los disturbios.

El comandante de la FAB, Sergio Lora, señaló por su parte que en el avión viajaban ocho tripulantes, de los que seis ya reciben atención médica y otros dos estaban siendo buscados.

También indicó que se instaló una junta investigadora militar que determinará las causas del accidente.

Por su parte, el director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, indicó a los medios que unos 15 vehículos fueron afectados por el accidente y que hay "entre 15 y 16 personas" fallecidas, cuyos cuerpos estaban siendo rescatados.

Tovar lamentó que la gente que buscaba llevarse dinero atacó a los policías y bomberos, entorpeciendo las labores de rescate y búsqueda de víctimas y heridos.

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que por el momento hay 15 fallecidos y 28 heridos y lamentó que la turba apedreó a las ambulancias que intentaban llegar al lugar para brindar atención médica.

Las autoridades exhortaron a la gente a no acercarse al lugar del accidente y remarcaron que el dinero que llevaba el avión no tiene valor legal, lo que también fue ratificado por el BCB en un comunicado de prensa.