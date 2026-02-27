Honduras investiga la presunta inclusión de personal no médico en brigadas cubanas

La investigación se inició "ante la información difundida en medios de comunicación y redes sociales respecto a denuncias que señalan la posible inclusión de personal no médico (electricistas, deportistas, conductores, economistas, entre otros), en proceso de contratación, relacionados con especialistas de la medicina de la República de Cuba en el sistema de salud pública", indicó la Fiscalía en la red social X en un escueto comunicado.

Según fuentes del nuevo gobierno de Honduras, que preside Nasry 'Tito' Asfura, alrededor de 170 cubanos venían laborando en el país, por lo que recibían al menos 1.600 dólares mensuales, más otros servicios como alojamiento, transporte, televisión por cable, Internet y pasajes aéreos, entre otros beneficios, como parte de un acuerdo suscrito entre la Administración de Castro y el Gobierno de Cuba.

En medios locales y redes sociales también han trascendido versiones de que muchos de los cubanos no ejercían como médicos, al tener otras profesiones, y que en algunos casos la paga era superior a los 1.600 dólares mensuales.

La Fiscalía señaló que ha "iniciado de oficio una investigación con el propósito de verificar los hechos denunciados y determinar si en dichos procesos se incurrió en irregularidades administrativas o en la comisión de delitos en perjuicio de la administración pública".

"La investigación comprenderá el análisis de los procedimientos de contratación, la revisión documental correspondiente y la identificación de las personas responsables de la autorización, gestión y suspensión de dichos procesos", añade el comunicado.

"El Ministerio Público actuará con independencia y objetividad, garantizando que, de existir mérito, se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan", remarcó.

Cuba ha brindado asistencia a Honduras con brigadas médicas durante situaciones de emergencia como los huracanes Fifí, en 1974, y Mitch, en 1998, y más reciente en materia de educación para erradicar el analfabetismo en el país centroamericano.

El Gobierno que preside Asfura ha decidido cancelar el acuerdo con Cuba suscrito en la Administración de Xiomara Castro, el cual fue rechazado desde el inicio por el Colegio Médico de Honduras (CMH), aduciendo que los cubanos no demostraron con títulos ser profesionales de la medicina, algunos supuestamente con especialidades.