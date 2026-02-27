Los mercados de Kabul reabren entre el temor tras una madrugada de ataques paquistaníes

Pese a ser día festivo y mantener las oficinas cerradas, los mercados y avenidas amanecieron abarrotados de ciudadanos que, curtidos por décadas de guerra, salieron a realizar sus compras apenas unas horas después de que el incesante rugido de los aviones militares y el impacto de los proyectiles rompieran un largo periodo de relativa calma en la ciudad.

"Aunque anoche estuvimos inquietos al volver a escuchar esos sonidos aterradores después de mucho tiempo, por suerte todo está bien y puedes ver que todo el mundo sigue con su trabajo", relató a EFE Khair Mohammad, un residente local que refleja la resignación de una población acostumbrada a convivir con la violencia.

Sin embargo, entre la aparente normalidad, los más jóvenes expuestos a un terror desconocido para ellos en los últimos años, como Haroon, un chico de 18 años que vivió la noche temiendo a cada momento "que una bomba cayera en el techo" de su casa, relató a EFE.

La amenaza de una escalada militar choca con los preparativos para la llegada de la primavera y la inminente festividad del Eid, una época de gran actividad comercial marcada por el tradicional vuelo de cometas que ahora está sustituido por el miedo a nuevos ataques aéreos.

"Voy a traer cometas y suministros a mi tienda, pero la realidad es que nadie sabe exactamente qué zonas fueron bombardeadas anoche ni si esto volverá a ocurrir", explicó el joven comerciante Bilal Tofan, evidenciando el desconcierto generalizado entre la población civil.

El asedio aéreo de Islamabad ha despertado también un sentimiento de impotencia entre los veteranos militares afganos que lamentan la nula capacidad de defensa antiaérea del actual Emirato Islámico, recordando épocas pasadas donde el espacio aéreo del país disuadía cualquier incursión extranjera.

El coronel retirado Malang Kharotay recordó con nostalgia la etapa previa a la guerra civil de 1992, asegurando que entonces los países vecinos temían a la fuerza aérea afgana, rememorando cómo en 1988 "los cazas despegaron de Kabul, derribaron un avión paquistaní que cruzó la Línea Durand y bombardearon una base enemiga antes de regresar".

Este clima de tensión psicológica en las calles de Kabul es el resultado directo del intercambio de fuego de las últimas horas, iniciado con los bombardeos paquistaníes en Nangarhar y Paktia, contestado por las represalias talibanas en la frontera y coronado finalmente por una ofensiva aérea de Islamabad sobre las principales ciudades afganas que mantiene a la región al borde del colapso.