Parlamento cifra en 223 las personas que han salido de prisión tras amnistía en Venezuela

En un mensaje en Telegram, detalló que la amnistía ha beneficiado a 223 personas "que estaban privadas de libertad" y a 4.534 personas que tenían libertades restringidas con "medidas cautelares".

En total, continuó, se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades para la amnistía y que, según la propia norma, deben resolver en un plazo no mayor a 15 días.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el pasado jueves por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos "no contemplados" en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves en la tarde cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.

El Gobierno, por su parte, niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que cometieron delitos.