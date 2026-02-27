Rebelo de Sousa celebra la aplicación de acuerdo con Mercosur en su despedida de Bruselas

Rebelo de Sousa se vio en la capital belga con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una visita en respuesta a una invitación de este último, que fue primer ministro de Portugal entre 2015 y 2024 y alumno suyo en la Facultad de Derecho.

Rebelo de Sousa y Costa comparecieron juntos ante la prensa lusa en Bruselas, donde el presidente portugués afirmó que no puede dejar "más feliz" el cargo en un momento en que "Europa reafirma su vitalidad, su fuerza, su recuperación económica, su fidelidad en términos de seguridad y defensa, y su apertura al mundo".

Recordó que Costa ha luchado mucho por la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur, algo con lo que Europa también gana, y destacó que el sueño europeo debe "ser alimentado todos los días".

"No hay Portugal sin sueño europeo, sin una Europa fuerte y no hay una Europa fuerte sin Portugal", dijo Rebelo de Sousa, quien subrayó que el Eurobarómetro señala que el país ibérico es uno de los más proeuropeos del bloque.

Rebelo de Sousa indicó que tradicionalmente el presidente al final de su mandato viaja a España, pero que él quiso añadir una visita al Vaticano y otra a las instituciones europeas.

El objetivo es agradecer a Europa "lo que ha sido una gran elección para el destino de Portugal y su pasado reciente, presente y futuro", remarcó.

Afirmó que tanto él como Costa, tuvieron una juventud marcada por los sueños, como la democracia y la libertad.

"Y Europa fue un sueño, como la libertad y la democracia, plenamente realizado", subrayo Rebelo de Sousa.

Rememoró que durante los ocho años que él y Costa cohabitaron como presidente y primer ministro de Portugal el país tuvo una estabilización de las cuentas públicas y un crecimiento económico en un momento en que el resto de Europa no crecía por el contexto internacional y los conflictos.

Por su parte, Costa destacó que la década de Rebelo de Sousa en la Jefatura de Estado lusa fue "muy importante" para la relación entre Portugal y la UE.

"Cuando inició funciones, Portugal todavía estaba en un proceso de déficit excesivo, ahora termina su mandato casi nueve años después de haber abandonado ese procedimiento con una situación presupuestaria estable, con tendencia positiva y con una reducción progresiva y consistente de la deuda pública", detalló.

Preguntado por unas palabras que pronunció Rebelo de Sousa en diciembre de 2024, cuando dijo 'éramos felices y no lo sabíamos", en referencia a los años de cohabitación con Costa, el ahora presidente del Consejo Europeo aseguró que él nunca dudó de que fueran felices.

"La duda provenía más de quienes, contrariamente a un optimismo sano, a veces cultivaban un pesimismo menos productivo, pero creo que todos coincidíamos en que éramos felices, aunque no supieran que lo éramos, y que somos felices", zanjó Costa.