Aerolíneas de África suspenden sus vuelos a Oriente Medio por el ataque militar a Irán

En un comunicado, Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope y la más grande de África, afirmó que, "debido a la actual situación de seguridad en Oriente Medio", sus vuelos a Amán, Tel Aviv, Dammam (Arabia Saudí) y Beirut están cancelados.

"Seguimos de cerca la situación y tomaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad y comodidad de nuestros pasajeros y tripulación", agregó esa compañía aérea.

Por su parte, Kenya Airways informó en otro comunicado de la suspensión temporal de sus vuelos a Dubái y Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) "hasta nuevo aviso debido al cierre del espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos".

"Nos comunicaremos directamente con los clientes afectados y les brindaremos la asistencia necesaria", añadió la línea aérea keniana.

Igualmente, Rwanda Air indicó que, "debido a la evolución de la situación en Oriente Medio", sus velos a Doha y Dubái han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

"La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad", subrayó la aerolínea ruandesa en una nota.

Numerosas aerolineas han anunciado a lo largo de la mañana su cancelación temporal de vuelos a la zona tras el estallido de la guerra.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.