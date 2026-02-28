Albares traslada a sus homólogos de Oriente Medio el compromiso firme de España con la paz

"Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo", escribió Albares en X, mientras que fuentes de su departamento indicaron a EFE que el ministro está siguiendo la evolución de la situación bélica con su gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Albares está en permanente contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus homólogos europeos y en la región y con otros responsables europeos.

Las fuentes precisaron que las embajadas en los países afectados están operativas y siguiendo de cerca los acontecimientos para prestar toda la asistencia consular necesaria.

En su conversación con sus homólogos de Oriente Medio, el responsable de la diplomacia española manifestó, además del compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz, la solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques que el Gobierno español rechaza.