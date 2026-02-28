EEUU defiende en la ONU que los ataques a Irán representan "acciones legítimas"

"La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear", declaró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

EE.UU. afirmó que los golpes constituyen "acciones legítimas" por la "continua búsqueda por parte de Irán de capacidades misilísticas avanzadas" así como "negativa a abandonar sus ambiciones nucleares, pese a oportunidades diplomáticas".

El representante repasó las últimas decisiones del Consejo relacionada con Irán y le acusó de no tener voluntad en las negociaciones nucleares que se estaban llevando a cabo entre representantes estadounidenses e iraníes.

"La diplomacia no puede tener éxito cuando no existe una voluntad genuina de cesar la agresión, cuando no hay un socio real para la paz", apuntó.

Waltz afirmó que el régimen iraní ha matado a estadounidenses, amenazado a sus aliados regiones y puesto en peligro la seguridad del transporte marítimo internacional.

"Ninguna nación responsable puede ignorar una agresión y una violencia persistentes", añadió al respecto.

Así, condenó los ataques contra las bases estadounidenses en los países de la región y afirmó que "refuerzan precisamente por qué tales acciones son necesarias".

El representante estadounidense alabó la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, que anunció el operativo esta madrugada, y aseguró que este es "un momento histórico" que requiere "claridad moral".

"La paz no se preserva apaciguando a quienes amenazan. La paz se preserva con fortaleza frente al terror. La historia nos ha enseñado que el costo de la inacción es mucho mayor que el peso de la acción decisiva. Y nuestro presidente, el presidente Trump, ha tomado hoy esa acción decisiva", concluyó.