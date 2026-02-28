El OIEA convoca para el lunes una reunión extraordinaria sobre situación en Irán

Según informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la "sesión especial" fue convocada por la delegación de Rusia y tendrá lugar justo antes del inicio de la reunión ordinaria de primavera de la Junta, prevista para toda la semana que viene.

El encuentro extraordinario de la Junta tratará "cuestiones relacionadas con los ataques militares de los Estados Unidos e Israel contra el territorio de la República Islámica de Irán", explicó la agencia en un comunicado.

Hasta el inicio de los ataques en la mañana del sábado, estaba previsto que delegaciones de Irán y de EEUU se reunieran la semana que viene al margen de la Junta para analizar cuestiones técnicas sobre un posible acuerdo atómico entre las partes.

El organismo señaló el viernes en su más reciente informe técnico sobre Irán que desde los primeros bombardeos de Israel y EEUU contra la República Islámica en junio de 2025 sus inspectores no han podido acceder ni a materiales ni a las instalaciones atómicas dañadas.

Al mismo tiempo, la agencia encargado de velar por la seguridad nuclear en el mundo indicó que ha observado a través de imágenes de satélite que Irán estuvo realizando nuevos trabajos en instalaciones atómicas atacadas en junio pasado.

Pese a la "situación sin precedentes" causada por esos ataques, señaló el organismo, Irán sigue obligada a cooperar con el OIEA para verificar y controlar sus actividades.

Solo así puede garantizar la seguridad y no proliferación de los materiales nucleares en Irán, incluyendo unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido al 60 % -muy cercano al necesario para fabricar armas- indicó el informe del organismo.