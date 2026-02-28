'Flores para Antonio', compuesto por Alba Flores para su padre, Goya a mejor canción

"Este premio para la canción es muy especial para nosotras, sobre todo para mí", dijo Alba Flores, que aseguró que el Goya es también para su padre: "para su música y para su inspiración".
Y quiso dedicarle el galardón a las influencias musicales que han vivido de sus familias, tanto ella como Pérez Cruz.
"A mi padre, pero también a mi abuelo, Antonio González 'el Pescailla', que nació aquí, en Barcelona, pero también a mi desconocida abuela Violeta, que me cantaba nanas para dormir", agregó la actriz.
Flores terminó su intervención señalando que en los tiempos en los que vivimos, solo podía decir una cosa. Y entonó un verso de una de las canciones más conocidas de su padre, 'No dudaría': "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca mas usar la violencia",
Alba Flores tenía solo ocho años cuando falleció su padre, apenas dos semanas después de la muerte de su madre, Lola Flores.
Ahora, con 39 años, ha decidido acercar al espectador a la memoria y la vida del músico y compositor, uno de los artistas que ha trascendido y calado en la música española y cuyo legado continúa muy presente.
Lo ha hecho en un documental dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, para el que la actriz ha compuesto una canción original que nace de un pequeño fragmento de vídeo doméstico en el que Alba, siendo niña, canta improvisando junto a su padre.
Alba Flores convierte aquel instante, conservado durante décadas en la intimidad familiar, en una canción que une memoria personal y creación artística y lo ha hecho junto a la compositora y cantante Silvia Pérez Cruz.
"Nunca imaginé que podría llegar a componer una canción en respuesta a la que mi padre hizo para mí. No es que no haya fantaseado y deseado poder hacerlo a lo largo de mi vida, es simplemente que no estaba a mi alcance hasta ahora", explicó la actriz cuando presentó el documental.
Y agregó: "Quizá no haya nada más elocuente para entender lo que ha supuesto esta película para mí que esta canción (...) Una canción sencilla, que empezó la niña que fui y termina la adulta que soy".
Junto a 'Flores para Antonio', competían por el Goya 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, del filme homónimo; 'Y mientras tanto', de Víctor Manuel, de 'La cena'; 'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo y Luis Ivars, de 'Parecido a un asesinato', y 'La arepera', de la argentina Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz, de 'Caigan las rosas blancas'.