Fonzi se hace con el Goya Iberoamericano, con 'Los domingos' como gran triunfadora

'Sirat', de Oliver Laxe, fue sin embargo la cinta que obtuvo más premios, 6 en total, mientras que el noruego Joachim Trier se hizo con el galardón a la mejor película europea por 'Sentimental Value' ('Valor sentimenal'), que lleva una trayectoria ascendente en el camino hacia los Óscar.

Dolores Fonzi recogió el premio junto a la productora Leticia Cristi y en su discurso alertó a España sobre el auge de la ultraderecha. "Vengo del pasado", de un país "donde se está vendiendo hasta el agua", aseguró.

La actriz y directora aseguró que somos las películas que hacemos, y en estos momentos el mundo se ha convertido en "una película de terror" y, como ejemplo de ello, ha citado el genocidio en Gaza, la situación de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos.

"Y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa; la ultraderecha vino a destruirlo a todo", agregó.

Basada en el libro 'Somos Belén', de Ana Correa, el filme de Fonzi narra la historia real de una joven de Tucumán que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, en una época en la que la interrupción del embarazo era ilegal en Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La película está sirviendo para que siga abierto el debate en su país porque la ley del aborto, que finalmente se aprobó en 2020, está amenazada por el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, resaltó la actriz y directora.

'Belén' tenía como contrincantes a 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile); 'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica); 'Manas', de Marianna Brennand (Brasil), y 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia), cintas que también habían tenido un recorrido previo en festivales internacionales de gran calado.

La cinta noruega 'Sentimental Value' cumplió los pronósticos y se hizo con el Premio Goya a mejor película europea.

Competía por el galardón con 'On Falling', de Laura Carreira (Portugal); 'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido); 'It Was Just an Accident', de Jafar Panahi (Francia) y 'The Girl with the Needle', de Magnus von Horn (Dinamarca).

La historia de relaciones familiares protagonizada por Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lileaas y Elle Fanning, ganó el Goya, que se une a los numerosos premios ya recibidos por el filme de Trier.

Ahora le espera el camino a los Óscar, donde opta a nueve estatuillas, entre ellas la de mejor película internacional, donde se enfrentará a la española 'Sirat' y a la brasileña 'O Agente secreto'.

'Los domingos' se llevó los premios más importantes de esta edición de los Goya, cinco en total, uno menos que 'Sirat', que ganó seis de carácter técnico.

El filme de Alauda Ruiz de Azúa se llevó el de mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor actriz (Patricia López Arnaiz) y mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu).

La película cuenta la vida de una joven que debe decidir que carrera universitaria estudiará, sin embargo, la chica manifiesta su intención de hacerse monja de clausura, lo que provoca un conflicto en el seno de la familia.

Ruiz de Azúa es la cuarta mujer que se lleva el premio a mejor dirección, que ya consiguieron Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet -en dos ocasiones-.

La directora es además la primera mujer que suma el premio recibido este domingo al de mejor dirección novel, que logró en 2023 por 'Cinco lobitos'.

Por su parte, 'Sirat' se alzó con los de música, dirección de Producción, Montaje, Sonido, dirección de Fotografía y dirección de Arte.

Y el premio a mejor actor protagonista fue para el veterano José Ramón Soroiz, por su papel de homosexual que tiene que volver a ocultar su orientación sexual en 'Maspalomas'.