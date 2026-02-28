Rusia derriba casi un centenar de drones durante la noche pasada

La mayor parte de los aparatos (40) no tripulados fueron destruidos sobre la anexionada península de Crimea.

También hubo 22 drones neutralizados en la región fronteriza de Briansk y 16, en la vecina Bélgorod.

Otros 10 drones fueron abatidos sobre el mar Negro, dos en Kursk, otros dos en Kaluga, cerca de Moscú, y uno en Tula.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.