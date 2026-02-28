Un portavoz iraní dice no estar en condiciones de confirmar si el Líder Supremo está vivo

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.

"No puedo confirmar nada", afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están "concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial", así como su defensa "de una agresión no provocada".

Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.