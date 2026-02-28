Uruguay expresa su "extrema preocupación" por los ataques militares en Irán y otros países

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo hizo un llamamiento al respeto del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

"Como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el derecho internacional humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear", añadió.

Asimismo, la Cancillería uruguaya mantiene contacto permanente con el personal diplomático acreditado en sus embajadas en la región, incluyendo en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.