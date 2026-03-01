Agreden a personas que estaban en el centro cultural iraní en la capital ecuatoriana

El mayor de Policía Byron Flores, jefe del Distrito Eugenio Espejo, informó a la prensa de que alrededor de las 18:45 hora local (23:45 GMT) recibieron una alerta de "que unas personas habían ingresado al Centro Cultural", en el centro-norte de la capital, pero cuando los agentes llegaron al sitio, los agresores ya se habían retirado.

En el lugar se informó que las personas ingresaron "con piedras y palos", que hubo forcejeos y que rompieron dos vidrios, indicó al anotar que una persona -cuyo nombre o nacionalidad no especificó- fue atendida por paramédicos por presentar "laceraciones leves".

En un vídeo que circula en redes sociales, una mujer asegura que estaban rezando en el lugar, cuando "empezaron a atacar, bombas lacrimógenas, palos, pegaron a varias personas".

"Hay mucho gas, la gente está en pánico", relata la mujer mientras filma los daños en el sitio.

La prensa local informó de que en el lugar quedaron tiradas banderas de Estados Unidos e Israel.