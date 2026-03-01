Bélgica detiene un petrolero sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa

"En las últimas horas, nuestras fuerzas armadas, con el apoyo de la Defensa francesa, han abordado un petrolero perteneciente a la flota fantasma rusa. El buque está siendo escoltado hasta el puerto de Zeebrugge, donde será incautado", dijo en redes sociales el ministro belga de Defensa, Theo Francken.

El ministro de Exteriores, Maxime Prévot, añadió este domingo que la operación "se ha llevado a cabo en el marco del Grupo de Trabajo Internacional sobre la Flota Fantasma, junto con nuestros socios del G7, los países nórdicos y bálticos".

Prévot señaló que también se produjo en coordinación con varios Ministerios de Bélgica - Exteriores, Defensa, Justicia y Movilidad. "Esta noche, Bélgica ha demostrado que su cadena de mando funciona, desde la inteligencia hasta la acción operativa", apuntó.

"Mientras Rusia continúe su guerra de agresión contra Ucrania, seguiremos actuando. Las sanciones solo tienen sentido si se aplican. Hoy las hemos aplicado", aseguró el ministro.

La Unión Europea (UE) mantiene sanciones a 597 buques sospechosos de formar parte de la “flota fantasma” rusa, como se conoce a los barcos que ayudan a que Moscú esquive las sanciones comunitarias a su petróleo.

Estos barcos están sujetos a la prohibición de acceso a los puertos y de prestar una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.