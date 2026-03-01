EE.UU. e Israel continúan con ataques masivos contra Irán y el conflicto se extiende a Líbano

Luego de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Teherán llevó a cabo el domingo ataques de represalia contra países del Golfo, en particular, aquellos donde hay bases estadounidenses.

El presidente estadounidense dijo que prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas, después del inicio de la ofensiva el sábado.

El ejército israelí anunció a primera hora del lunes que lleva a cabo “ataques a gran escala” contra Teherán. También anunció el ataque de objetivos de Hezbolá “en todo el Líbano”, tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo militante respaldado por Irán.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Beirut, capital de Líbano.

Un comunicado militar señaló que “en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá hacia el Estado de Israel”.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguró haber lanzado un ataque “a gran escala” contra “el enemigo”. Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.

“Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)”, dijo Trump en un video publicado el domingo sobre la muerte de soldados estadounidenses. “Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”.

“Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura”, agregó.

“Calculamos que serán unas cuatro semanas” de ataques, declaró más temprano el domingo Trump al periódico británico Daily Mail.

El Pentágono anunció la destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución, mientras que el ejército israelí aseguró que había “cortado la cabeza de la serpiente”.

Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado “de facto”, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

En la apertura de los mercados de Asia el lunes, los precios del crudo se dispararon un 13%.

Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.

Irán contraataca

En respuesta al operativo lanzado el sábado, Teherán contraatacó con bombardeos contra vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.

Periodistas de la AFP escucharon explosiones el domingo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar) y Manama (capital de Bareín), así como en Riad (Arabia Saudita).

Estos ataques son fruto de la “irresponsabilidad”, denunciaron Estados Unidos y sus aliados árabes en un comunicado conjunto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó, en un video publicado en redes sociales, que su país no participará en ataques que no sean de defensa.

Londres informó este lunes que su ejército está respondiendo a un ataque con drones contra su base militar en Chipre, en el que no se registraron víctimas.

En una declaración conjunta previa hecha este domingo, Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Dos fuertes explosiones sacudieron a Teherán el domingo en la noche, mientras la televisión estatal anunciaba que era objeto de ataques.

En respuesta, la República Islámica lanzó una serie de ataques en contra de varios países misiles, en particular aquellos donde hay bases de Estados Unidos y contra Israel.

Nueve personas murieron y 11 siguen desaparecidas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el “impacto directo” de un misil iraní, anunció el servicio de emergencia israelí Magen David Adom. La víspera, una mujer murió en Tel Aviv.

Y Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.

Estados Unidos lamentó sus primeras bajas este domingo: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Oriente Medio “tiene mucho que perder”

La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de “misiles balísticos” o drones que pudieran venir de Oriente Medio.

La jefa de la diplomacia de la UE advirtió este domingo que Oriente Medio “tiene mucho que perder” en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia.

El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como “una de las personas más malvadas de la historia”, fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. “¡Muerte a Estados Unidos!”, coreaban.