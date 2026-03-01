La feria minera PDAC inicia en Toronto con el creciente interés por los minerales críticos

La presidenta de PDAC, Karen Rees, destacó en un comunicado que la presente edición se produce en un momento de "creciente competencia global para asegurar los minerales que sostienen las economías modernas".

"En un momento de aceleración de la demanda, la feria es donde los líderes se reúnen para avanzar proyectos, fortalecer asociaciones y dar forma al futuro del sector", añadió Rees.

Al inaugurar la feria, Rees subrayó que este año PDAC cuenta con más de 1.300 pabellones de países y empresas, lo que la convierte en la mayor muestra de su historia.

Entre los pabellones destacan los de países como Chile, México, Perú y Argentina, que también hoy celebró un foro sobre las oportunidades de inversión en el país.

Además, Ecuador, que en los últimos años ha acudido a PDAC para impulsar su perfil minero, celebra el martes su jornada en la feria con un foro para analistas e inversores.

Perú y Chile acuden al evento con las mayores delegaciones de su historia.

Los ministros peruanos de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, y de Economía y Finanzas, Gerardo López, inauguraron este domingo el pabellón de su país, al frente de una delegación de 400 personas.

El país presentará en PDAC su nueva Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026, que incorpora diversas iniciativas y avances significativos en proyectos ya anunciados.

Entre los objetivos del Gobierno peruano figura superar los 850 millones de dólares en inversión en exploración minera, en un contexto de crecimiento sostenido.

La delegación chilena está encabezada por la ministra de Minería, Aurora Williams, y reúne a más de 300 representantes, incluyendo dirigentes de ProChile, Cochilco, Sernageomin e InvestChile, así como gremios, empresas productoras, exploradoras y compañías proveedoras del sector.

La ministra Williams subrayó que la participación en PDAC 2026 se da en un escenario en el que la minería chilena adquiere relevancia estratégica en el suministro de minerales críticos y en la transición energética global.

La feria arranca con el precio del oro en niveles que hubieran parecido impensables hace apenas dos años. El metal precioso cotiza hoy un precio en torno a los 5.279 dólares la onza en el mercado de contado, en una de las mayores subidas en semanas.

El banco J.P. Morgan ha revisado al alza su pronóstico y apunta a los 6.300 dólares por onza para finales de año.

El alza del precio del oro este domingo responden en parte a la escalada bélica en Oriente Próximo, tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que ha impulsado una intensa búsqueda de activos refugio.

El otro gran tema de la convención es la pugna global por hacerse con el control de los minerales críticos: litio, cobalto, níquel, tierras raras y una larga lista de elementos imprescindibles para la fabricación de baterías, semiconductores y tecnología de defensa.

Groenlandia, un territorio danés que posee yacimientos prometedores de tierras raras y otros minerales críticos necesarios para proyectos de seguridad de primer orden en EE.UU., como el avión de combate furtivo F-35, está presente en PDAC con un pabellón oficial del Gobierno groenlandés, así como un espacio de empresas del sector.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado graves tensiones con sus aliados europeos en los últimos meses por sus intenciones de hacerse con el control de Groenlandia, tanto por su riqueza en recursos naturales como por su importancia estratégica.

En ese contexto, la PDAC 2026, que se prolonga hasta el próximo miércoles 4 de marzo, se perfila como el escaparate global en el que los países productores buscarán consolidar acuerdos de largo plazo con inversores y potencias consumidoras que necesitan diversificar sus fuentes de abastecimiento, lejos de la dependencia de China.