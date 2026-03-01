Mueren 40 yihadistas en dos operaciones antiterroristas con apoyo internacional en Somalia

Los dispositivos se llevaron a cabo en las regiones de Hiran (centro) y Bajo Shabelle (sur), indicó la NISA en un comunicado que recogen este domingo medios locales, sin precisar la fecha de esas misiones.

La primera operación, efectuada en áreas del distrito de Mahaas, en la región de Hiran, tuvo como objetivo a yihadistas que "se preparaban para perpetrar atentados en zonas cercanas" y se saldó con la muerte de "17 terroristas", explicó la agencia.

Una segunda operación se desarrolló en la zona de Bulo-naagey, en la región de Bajo Shabelle y resultó en la muerte de 23 yihadistas que "estaban desplegados allí para perturbar las bases del Ejército nacional y las operaciones de seguridad en la región".

La NISA añadió que "ha intensificado sus esfuerzos para eliminar el terrorismo, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la estabilidad del país".

EFE no pudo verificar de manera independiente la muerte de esos terroristas.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, una estrategia que se ha acentuado en las últimas semanas.

Así, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.