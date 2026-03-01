Nicaragua cerró 2025 con déficit comercial de 2.490 millones de dólares, un 13,8 % menos

El déficit en la balanza comercial fue resultado del incremento de las importaciones totales (11.399,5 millones), que superó el aumento de las exportaciones (8.908,9 millones), detalló la entidad monetaria.

Las exportaciones totales en el 2025 fueron de 8.908,9 millones de dólares, con un aumento interanual del 15,4 %, explicado por incrementos del 27,1 % en las exportaciones de mercancías y del 1,6 % en las de zona franca, según el informe.

Entretanto, las importaciones sumaron 11.399,5 millones de dólares en 2025, reflejando un incremento interanual del 7,5 %, debido a alzas tanto en las importaciones de mercancías (9 %) como en las importaciones de zona franca (2,1 %), precisó.

Nicaragua cerró 2024 con un déficit en su balanza comercial de 3.058,5 millones de dólares, un 24,6 % más al registrado un año antes, representando un 17,2 % del PIB, de acuerdo con los datos oficiales.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua aumentó el rango de la proyección de crecimiento del PIB a 4,5 % – 5 % (3 % – 4 0 % antes proyectado), y para el 2026 estima una expansiónde entre un 3,5 % y un 4,5 %.