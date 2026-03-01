Países del Caribe apoyan a Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, dijo que apoyaba las acciones de Estados Unidos, Israel y aliados que buscan "prevenir que regímenes opresivos adquieran armamento nuclear que pongan en peligro la paz internacional y la seguridad".

"La proliferación de ese armamento es una grave amenaza, no solo por la estabilidad regional en el Oriente Medio, sino también a nivel global", enfatizó.

El Ejército israelí anunció hoy el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró, en su primera aparición pública desde el comienzo de la guerra, que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana sostuvo que "reiteraba la necesidad prolongada de la paz y la estabilidad en el Oriente Medio", en referencia a los ataques de Irán a otros países de la zona, como Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

"El Gobierno de Guyana condena esos ataques a esos estados soberanos y llama a todas las partes a reducir la intensidad por el bien de la paz y la estabilidad de la región", expresó el Ministerio en un comunicado.

"Guyana se mantiene solidario con los gobiernos de Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y condena todos los actos de Irán por atacar dichos países", enfatizó.

Por su parte, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dijo que su Gobierno estaba "consternado por la rápida y peligrosa escalada de hostilidades" en la zona, al tiempo en que condenó los ataques de Irán contra "la integridad territorial" de los Estados que no forman parte del conflicto.

En su opinión, dichos ataques "constituyen una violación a la ley internacional y aumenta el riesgo de ampliar la inestabilidad a través de una región frágil".

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica se limitó en recomendar a sus habitantes que eviten viajar al Oriente Medio.

En su aviso, el Ministerio jamaiquino indicó que su presidente, Andrew Holness, vigila de cerca las hostilidades militares en la zona de los ataques y urgió a los jamaicanos residentes de la región que busquen refugio.