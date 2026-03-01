Paraguay condena la "agresión iraní" contra Emiratos Árabes, Catar, Kuwait y Arabia Saudí

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo informó que su titular, Rubén Ramírez, conversó hoy con sus pares de EAU, Kuwait, Arabia Saudí y Catar, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Adel Aljubeir y Soltan bin Saad Al-Muraikhi, respectivamente, con quienes "abordó la delicada situación" que atraviesan estas naciones.

Asimismo, el canciller paraguayo trasladó su solidaridad a estos países, al tiempo que se comprometió con "todo el esfuerzo a nivel multilateral para erradicar el terrorismo y los regímenes que lo apoyan", una promesa que el funcionario también hizo más temprano a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar.

Desde que EE.UU. e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel y otros países de la zona como EAU, Catar, Bahréin y Kuwait.