París y Beirut anulan su conferencia de apoyo al Ejército del Líbano por la crisis de Irán

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán emprendidos este sábado y las consiguientes represalias de Teherán, que han afectado a numerosos países de la región, ambos coincidieron en que "no se dan las condiciones necesarias para mantener la reunión en la fecha prevista", según indicó el Elíseo en un comunicado.

"Los dos presidentes subrayaron que la gravedad de la situación regional refuerza la necesidad de preservar la estabilidad del Líbano, apoyar sus instituciones legítimas y garantizar el pleno restablecimiento de su soberanía", recalcó la Presidencia francesa en el mensaje.

Ambos países reiteraron que, pese a esta anulación, ellos y el resto de socios del Gobierno de Beirut seguirán trabajando "en ese sentido".

La conferencia de París buscaba avances concretos para determinar las necesidades de las fuerzas militares y de seguridad libanesas a fin de recuperar el control sobre la totalidad de su territorio, y citaba a la comunidad internacional para debatir colectivamente los aportes posibles para lograr ese objetivo, según lo que había avanzado el Gobierno francés.