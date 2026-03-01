Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques a Irán, según una encuesta

El 27 % de los encuestados aprueba los ataques, mientras que el 43 % los desaprueba y el 29 % dijo no estar seguro. Nueve de cada diez encuestados afirmó haber escuchado algo sobre el operativo militar.

Entre los votantes registrados como republicanos, el 55 % aprueba los ataques y el 13 % los desaprueba. En el caso de los demócratas, el 7 % los aprueba y el 74 % los desaprueba.

La encuesta se realizó a 1.282 adultos, con un margen de error de tres puntos porcentuales. Se llevó a cabo durante el ataque y antes de que se conocieran las primeras bajas estadounidenses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en los últimos meses ataques contra Irán, Venezuela y Nigeria y afronta algunas críticas dentro de sus propias bases, ya que hizo campaña prometiendo mantener a Estados Unidos alejado de guerras en el exterior.

Hasta ahora, Estados Unidos ha reportado la muerte de al menos tres militares desde el inicio, el sábado, de la operación Furia Épica, una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que fueron asesinados el líder supremo, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de la operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.

La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la potestad de aprobar una intervención bélica en el exterior.