Suiza amplía su lista de destinos a evitar a otros seis países de Oriente Medio

En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejó todo viaje turístico y no urgente a Baréin, Jordania, Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El sábado lanzó una recomendación similar sobre viajes a Israel, mientras que la alerta sobre desplazamientos a Irán se emitió en agosto de 2024 y se mantiene desde entonces.

La principal compañía aérea suiza, Swiss, filial de la alemana Lufthansa, anunció el sábado la suspensión de sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv hasta el 7 de marzo y también los dirigidos desde Zúrich a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) durante el fin de semana.