Al menos 169 muertos y 68 heridos en ataque de grupos opositores en Sudán del Sur

Según informó a EFE el ministro de Información sursudanés, Ateny Wek Ateny, el ataque se produjo el domingo y constituyó "un acto de violencia bárbaro, atroz y cobarde contra ciudadanos inocentes y funcionarios públicos".

"El Gobierno de la República de Sudán del Sur está profundamente consternado por este ataque", añadió.

En un comunicado emitido el domingo, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ya expresó su alarma por el aumento de la violencia en Abiemnom en las últimas 48 horas.

Según el relato oficial, rebeldes del denominado Ejército Blanco, una milicia tribal aliada al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO, en inglés), ambos enfrentados con el Gobierno de Yuba, atacaron la sede del congado donde fuerzas oficialistas albergaban a un millar de civiles refugiados.

En el ataque murieron varios altos funcionarios de la región, numerosos civiles y miembros de las fuerzas del orden, en un conteo de víctimas que aún se espera que pueda crecer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro añadió que la violencia "socava la paz, la estabilidad y los esfuerzos en curso por la reconciliación y la unidad nacional", y enfatizó que las autoridades estaban trabajando para restablecer el orden y exigir responsabilidades a los responsables conforme a la ley.

El Gobierno y la oposición sursudanesa atraviesan un periodo de virtual guerra civil, marcado por acusaciones, ataques armados y el arresto del primer vicepresidente y líder del SPLA-IO, Riek Machar, que está siendo juzgado por traición y crímenes de lesa humanidad en medio de temores a que esta escalada desate una guerra de grandes dimensiones.