Alemania rehúsa condenar los bombardeos de Israel y EE. UU. sobre Irán

El portavoz del Gobierno germano, Steffan Kornelius, afirmó que no se da una "guerra de agresión", sino que por el contrario existe "una secuencia de conflictos en Oriente Próximo, con infracciones contra normas legales por parte de Irán", por lo que es preciso ver el contexto más amplio, según dijo en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

Preguntado por el ataque contra una escuela en el que, según el Ministerio de Salud iraní, han muerto 180 civiles, muchos de ellos niñas, Kornelius afirmó que Berlín no se dedica a "calcular cifras de víctimas", ya que esto no constituye un "criterio legal" para determinar la clasificación de los bombardeos desde el punto de vista del derecho internacional.

El portavoz reiteró, en línea con las declaraciones realizadas el domingo por el canciller, Friedrich Merz, que Alemania "no cuestiona" el derecho internacional, pero que se encuentra ante un dilema a la hora de valorar la situación actual.

"También hay intereses de seguridad que el derecho internacional no tiene en cuenta. El derecho internacional también tiene sus límites, con los que nos volvemos a encontrar en este conflicto", matizó.

"Vemos un dilema en que la implementación (del derecho internacional) a menudo fracasa y por eso llegamos una y otra vez al punto en el que los intereses de seguridad y el marco del derecho internacional son incompatibles. Entonces hay dos posiciones; es un dilema, una disonancia cognitiva", argumentó el portavoz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kornelius explicó que Irán constituía un riesgo para la seguridad de la región debido al programa nuclear -en concreto, apuntó a la existencia de hasta 440 kilos de plutonio enriquecido cuyo paradero no conocen las organizaciones internacionales- y al programa de desarrollo de misiles balísticos.

También aludió a la desestabilización a través de 'proxies' o fuerzas subalternas y del respaldo a los hutíes en Yemen, a Hizbulá en Líbano y a Hamás en Gaza, así como al objetivo de Teherán de lograr la "destrucción de Israel" y a la amenaza para la propia población, reprimida duramente durante las protestas de los últimos meses.

"Irán ha violado masivamente el derecho internacional y la responsabilidad de proteger a su propia población", resumió.