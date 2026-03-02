Cancillería dice que ha ayudado a mexicanos a salir de Medio Oriente por la vía terrestre

Además, dijo que las representaciones de México en países de la región han desplegado sus protocolos de protección y asistencia consular.

En un comunicado, la SRE indicó que se mantiene "permanentemente atenta" a la situación en el Medio Oriente e informa que "no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física por los hechos registrados, hasta este momento".

Añadió que las embajadas mexicanas continúan en contacto con todos los connacionales que se han reportado en la región, tanto residentes como personas en tránsito.

"Se reitera que gran parte del espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos que se han restablecido son aún muy limitados", apuntó la Cancillería.

"Se sugiere no viajar a la región. En caso de encontrarse en tránsito, se recomienda estar en contacto con las aerolíneas, permanecer en lugares seguros y contactar a nuestras embajadas", finalizó.

El domingo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informó que hay cerca de 7.000 connacionales en países de Medio Oriente y que todos se encuentran bien, sin un solo reporte de afectaciones a su integridad física, en medio de un escenario regional complejo marcado por cierres de espacios aéreos y dificultades para salir por vía aérea.

En un video mensaje en redes sociales, De la Fuente dijo que la mañana del domingo cumplió una reunión de trabajo —por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum— con titulares de las representaciones de México en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Catar.

Esto para conocer “de primera mano” las condiciones en esos países y, sobre todo, la situación de mexicanos residentes o en tránsito, en su mayoría.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Ante ello, dijo el canciller, México activó en sus representaciones protocolos de evacuación que contemplan la vía terrestre y la vía marítima , “siempre en condiciones de seguridad”, que calificó como la prioridad en estos momentos.

Reiteró que México es un país “pacifista” que, con base en principios constitucionales, favorece “el diálogo” y “la diplomacia” para alcanzar acuerdos que permitan cesar las hostilidades “lo más pronto posible”, mientras las embajadas permanecen activas y enfocadas en la seguridad de sus connacionales.