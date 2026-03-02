Ecologistas y ongs recuerdan en Madrid a Berta Cáceres en el aniversario de su asesinato

Con motivo del acto, bajo el lema "Justicia para Berta es justicia para el mundo" y en el que participaron unas 35 personas de acuerdo con los organizadores, la Red de Defensoras de Derechos Humanos denunció la "persistente impunidad y la falta de responsabilidades" contra los autores intelectuales, políticos y empresariales que hicieron "posible el asesinato", pese a las condenas dictadas contra algunos responsables materiales.

Según un comunicado, representantes de algunas de las 170 organizaciones de numerosos países -entre ellas Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos, IM Defensoras, Movimiento por la Paz (MPDL) e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)- hicieron entrega formal en la legación de Honduras en España de una carta dirigida al embajador.

En la misiva, exigen "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)".

Tom Kucharz, miembro de la Comisión Internacional de Ecologistas en Acción, presente en la concentración, declaró a EFE: "en Madrid conocíamos muy bien a Berta Cáceres, hemos trabajado con ella y su organización, el Copinh, durante muchos años en la lucha contra el extractivismo y las grandes empresas mineras".

Subrayó que la líder indígena lenca era una de las coordinadoras del movimiento latinoamericano contra grandes represas y recordó que Cáceres acudió a Madrid en 2010, "cuando organizábamos la cumbre de los pueblos frente a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos y de América Latina".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su asesinato en 2016 todos los años ha habido protestas, concentraciones ante la embajada de Honduras, manifestó Kucharz, quien continúa "en contacto con la familia de Berta Cáceres y también el Copinh, donde saben que en España se la sigue recordando y homenajeando".

"Ha sido un símbolo mundial, pero también para el movimiento social en España, para el movimiento ecologista, para el feminista y de defensoras por el territorio", añadió.

Explicó que, aunque los autores materiales del asesinato de Cáceres han sido condenados, quienes dieron las órdenes para ello siguen en la impunidad.

Destacó que el informe publicado en enero del Comité interdisciplinario de expertas y expertos, convocado bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "es muy claro" y señala que "el asesinato de Berta Cáceres fue planificado, con una involucración de los poderes políticos y económicos nacionales, pero también internacionales".

Kucharz recordó que "se sabía que podría haber amenazas de asesinato y, aun así, el Estado hondureño no le brindó todas los medidas de seguridad".

"Muchos autores intelectuales, que pueden estar vinculados a la familia Atala, incluso al 'establishment' del propio Estado hondureño en su momento, siguen en libertad", aseveró para agregar que "no se ha ni investigado ni condenado a los autores intelectuales".

Además del acto en Madrid se realizarán otros en diferentes ciudades españolas porque "Berta Cáceres es un símbolo", aseguró Kucharz, quien recordó que por eso sus hijas, su familia y el Copinh "siempre hablan de la siembra, no hablan del asesinato de Berta Cáceres".

Según Kucharz, una de las hijas de Cáceres ha asumido la coordinación del Copinh y "ha entrado de lleno en el camino de su madre, de ser una líder indígena, feminista y también defensora del territorio. Berta ha dejado no sólo huella en sus propias hijas y su hijo, sino también en muchas partes del mundo", y "se ha convertido en un símbolo feminista, de defensa del territorio, pero también de la lucha contra la emergencia ambiental".

Las palabras de Berta Cáceres y su defensa del territorio y por la justicia social y ambiental, concluyó, hoy están más vigentes que nunca; por eso, es tan importante "cuidar su memoria y también seguir exigiendo justicia".