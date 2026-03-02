El Ejército de Israel lanza nueva oleada de ataques contra Hizbulá en el Líbano

Según un comunicado divulgado en X por el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichay Adraee, el Ejército israelí comenzó a bombardear "nuevos objetivos" de Hizbulá en Líbano, entre ellos depósitos de armas e infraestructuras del grupo chií en varias regiones del país, sin especificar cuáles.

Anteriormente, el Ejército de Israel ordenó en la madrugada del lunes la evacuación de 53 pueblos y ciudades del sur del Líbano anticipando nuevos ataques contra Hizbulá.

Israel lanzó la madrugada de este lunes una intensa oleada de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut, después de que el grupo chií libanés entrara en escena en el conflicto de Irán y perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío.

Se trata de su primera acción desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024.

El Ejército israelí lo explicó como un "ataque selectivo" contra altos mandos de Hizbulá "en el área de Beirut", al tiempo que informó de que otro responsable "clave" del movimiento político y armado libanés fue alcanzado en la región sur del país.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de "irresponsable" el ataque lanzado por Hizbulá contra el norte de Israel y prometió no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto, poco más de un año después del final de la última guerra.

El Gobierno libanés llevaba días buscando garantías de que el movimiento chií, aliado de Teherán, no se involucraría en caso de que Estados Unidos atacara Irán.

Sin embargo, Hizbulá ya había indicado antes de este conflicto que para ellos cualquier ataque contra el ayatolá Jameneí -asesinado durante la ofensiva de Israel y EE. UU. y también un importante líder religioso para los chiíes del mundo- era una línea roja.