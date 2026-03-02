El MWC abre este lunes con más de 2.900 expositores, entre ellos las grandes tecnológicas

Importantes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok y ZTE presentan sus novedades y debaten el futuro de la industria de la conectividad, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial.

La patronal europea de operadores móviles, GSMA, que organiza el congreso, espera igualar los 109.000 visitantes que acudieron al evento el año pasado, pese a que los bombardeos en Irán y los países de su entorno están dificultando la llegada de algunos congresistas desde Oriente Medio, debido a las cancelaciones y retrasos de vuelos.

Más de 8.000 trabajadores han participado en los últimos 20 días en el montaje del congreso, el número veinte que se celebra en Barcelona, que durará hasta el jueves.

La inteligencia artificial (IA) y su impacto en el sector de la conectividad volverá a protagonizar las novedades tecnológicas del Mobile.

Una nueva generación de dispositivos móviles equipados con chips con la potencia suficiente para ejecutar modelos inteligentes promete dar el salto definitivo del 'smartphone' al 'intelligent phone'.

Al mismo tiempo, la IA ofrece nuevas soluciones de automatización y gestión de redes que anuncia una nueva era para la industria.

El Mobile cuenta además con un programa ministerial al que asisten delegaciones de 148 países, incluidos 66 ministros, en el que se debate el futuro de la regulación del sector a nivel global.

En paralelo, el salón Talent Arena se consolida este año como el principal evento europeo dedicado a los profesionales digitales, con una agenda que abarca desde charlas técnicas, por parte de las empresas punteras del sector, hasta intervenciones de figuras del mundo tecnológico como Tim Bernerse-Lee, padre de la World Wide Web.