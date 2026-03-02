El MWC celebra su vigésima edición en Barcelona con más de 2.900 expositores

Grandes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, TikTok y ZTE presentan sus novedades y debaten el futuro de la industria de la conectividad, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial.

La patronal europea de operadores móviles, GSMA, que organiza el congreso, espera igualar los 109.000 visitantes que acudieron al recinto el año pasado, pese a que los bombardeos en Irán y los países de su entorno están dificultando la llegada de algunos congresistas desde Oriente Medio, debido a las cancelaciones y retrasos de vuelos.

Más de 8.000 trabajadores han participado en los últimos 20 días en el montaje del congreso, que durará hasta el jueves, y que en dos décadas ha tenido un impacto económico de unos 7.500 millones de euros para Barcelona.

Para esta edición, la agencia oficial del congreso ha reservado de manera directa unas 21.000 habitaciones para los asistentes, una afluencia en temporada baja que cada año dinamiza la hostelería y el ocio de la ciudad.

La inteligencia artificial (IA) y su impacto en el sector de la conectividad volverá a protagonizar las novedades tecnológicas del Mobile.

Una nueva generación de dispositivos móviles equipados con chips con la potencia suficiente para ejecutar modelos inteligentes promete dar el salto definitivo del 'smartphone' al 'intelligent phone'.

Al mismo tiempo, la IA ofrece nuevas soluciones de automatización y gestión de redes que anuncia una nueva era para la industria.

El Mobile cuenta además con un programa ministerial al que asisten delegaciones de 148 países, incluidos 66 ministros, en el que se debate el futuro de la regulación del sector a nivel global.

En paralelo, el salón Talent Arena se consolida este año como el principal evento europeo dedicado a los profesionales digitales, con una agenda que abarca desde charlas técnicas, por parte de las empresas punteras del sector, hasta intervenciones de figuras del mundo tecnológico como Tim Berners-Lee, padre de la World Wide Web.