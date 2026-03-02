Expresidente paraguayo Cartes recibe alta médica tras hospitalización por convulsiones

Cartes, de 69 años y líder de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, dejará el Sanatorio Migone la tarde de hoy, dijo a periodistas su médico de cabecera y senador, Antonio Barrios.

"La idea es que el presidente Horacio Cartes salga de alta el día de hoy, esa es la buena noticia que quería comunicar", dijo Barrios a las afueras de la clínica.

Asimismo, comunicó que el antiguo gobernante "está muy bien" y "con todos sus reflejos y su parte neurológica normal".

Cartes, uno de los empresarios más importantes de Paraguay, fue hospitalizado el jueves después de padecer convulsiones, informaron entonces sus médicos.

Durante su convalecencia, recibió un marcapasos, fue asistido con un respirador y estuvo sedado, esto último hasta la tarde del viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es considerado el mentor político del actual presidente paraguayo, Santiago Peña, que lo visitó el domingo y llamó a "dejar de lado" los "escenarios alternativos" de quienes sugirieron sustituir a Cartes en el liderazgo del Partido Colorado por su convalecencia.

Con todo, el médico de Cartes dijo que el exmandatario "va a tener que aprender a descansar".

"Por el momento, nosotros vamos a llevarle a su domicilio, eso va a significar que el presidente va a estar de reposo, aunque él no quiera va a estar de reposo", dijo Barrios.