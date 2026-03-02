Francia aumentará su arsenal nuclear y dará a su disuasión un alcance más europeo

En un discurso solemne desde la base naval de los submarinos nucleares de Île Longue, en Bretaña, consideró "indispensable" un aumento del arsenal nuclear para conservar la capacidad de disuasión frente a un adversario que se planteara un ataque contra sus "intereses vitales".

Aunque ha ordenado "aumentar el número de ojivas nucleares", señaló que no comunicará el número. Eso es un cambio respecto a lo que se había hecho hasta ahora, ya que Francia dice haber reducido a la mitad desde el final de la Guerra Fría su arsenal, a menos de 300 bombas ahora.

Lo justificó para mantener la eficacia de la disuasión -"para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser potente"-, pero dijo que Francia no quiere entrar en una carrera armamentística.

Macron recordó que desde tiempos de su predecesor François Mitterrand en los años ochenta, la doctrina de su país es clara sobre el hecho de que el armamento nuclear francés es "exclusivamente estratégico". Es decir, no se contempla su uso en un conflicto convencional.

Subrayó, no obstante, que no dudará "nunca en tomar las decisiones que sean indispensables" para la protección de "intereses vitales", que no definió de forma precisa.

El refuerzo del dispositivo francés responde, según Macron, a un contexto internacional marcado por una Rusia que presenta "un gran riesgo" para Europa, ya que además de disponer de un arsenal "colosal", no deja de desarrollar nuevas armas, como misiles nucleares hipersónicos y otros de propulsión atómica.

También por la expansión de las capacidades de potencias nucleares reconocidas como Pakistán, la India o Corea del Norte, por no hablar de China, que está "en una carrera a marchas forzadas" para ponerse al nivel de Estados Unidos, que por su parte también moderniza su propio armamento atómico.

Aludió igualmente a la guerra en Oriente Medio, por toda la "inestabilidad" que aporta, en particular con un "Irán cuyas capacidades nucleares y balísticas no están todavía destruidas".

Sobre la dimensión europea de la disuasión nuclear francesa, Macron explicó que una amenaza para la supervivencia de sus vecinos afectaría a sus propios intereses vitales, que no pueden por tanto limitarse al interior de sus propias fronteras.

Recordó que hace seis años ya había propuesto a sus socios europeos asistir a sus propios ejercicios y, sobre todo, subrayó que ha dado numerosos pasos en la coordinación militar con el otro país europeo que dispone del arma atómica, el Reino Unido.

Así, este invierno, expertos británicos asistieron a maniobras de sus fuerzas estratégicas. Ahora se trata de ir más lejos con lo que llamó la "disuasión avanzada", que significa implicar a otros países europeos en sus propios ejercicios y en la reflexión estratégica.

En paralelo, Francia cuenta con desplegar sus fuerzas estratégicas en esos países, lo que les dará una mayor proyección.

El primero de esos socios, y más allá de la experiencia común con el Reino Unido, es Alemania, con el que la cooperación se va a concretar desde este mismo año con posibles visitas a centros estratégicos y ejercicios conjuntos. Además también han aceptado ese diálogo Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Con cada uno de ellos se van a crear órganos bilaterales para mantener una comunicación política.

Macron puntualizó que esa implicación de otros socios europeos nunca significará compartir con ellos la decisión de recurrir al arma nuclear ni la definición de los intereses vitales, que siempre corresponderán solo al presidente francés.

Hizo hincapié en que estas cooperaciones vendrán a añadirse, y no a sustituir, a la misión nuclear de la OTAN bajo el paraguas estadounidense, en la que Francia no participa. "Es un esfuerzo distinto que tiene su valor propio y que es perfectamente complementario al de la OTAN", incidió.

Macron indicó que la modernización de la disuasión nuclear francesa empezó con la nueva generación de submarinos lanzamisiles, en construcción en los astilleros de Cherburgo. El primero se botará en 2036 y se llamará "El Invencible".

Francia también desarrolla el nuevo misil M51.4 para lanzar unas cabezas nucleares modernizadas y este año se lanzará el programa para un misil estratégico hipersónico que equipará los cazas en tierra y de su portaaviones a partir de la próxima década.