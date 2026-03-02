Irán critica al alto comisionado de DD.HH. de la ONU por su silencio tras ataque a escuela

"El silencio de la oficina del alto comisionado ante esta atrocidad resulta profundamente alarmante", indicó el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, en una carta dirigida a Türk, a la que tuvo acceso EFE.

El jefe de misión instó a la oficina del alto comisionado a condenar "en los términos más firmes posibles" ese ataque y "que asuma un papel de liderazgo en la condena de este acto atroz y en la exigencia de responsabilidades".

El ataque de Estados Unidos e Israel, agregó, "es una de las escenas más trágicas y horribles de esta guerra".

"Ninguna de estas niñas era menos inocente que Mahsa Amini, e incluso merecen aún más la atención de la comunidad internacional", subrayó Bahreini, aludiendo a la joven cuya muerte bajo custodia desató una amplia ola de protestas contra el régimen de los ayatolás en 2022.