Mundo
02 de marzo de 2026 - 14:40

Irán critica al alto comisionado de DD.HH. de la ONU por su silencio tras ataque a escuela

Ginebra, 2 mar (EFE).- La diplomacia iraní criticó este lunes el silencio del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, tras el ataque del sábado a una escuela en la localidad de Minab (sur de Irán), en el que fallecieron unas 150 niñas, en el primer día de ofensivas estadounidenses e israelíes.

Por EFE

"El silencio de la oficina del alto comisionado ante esta atrocidad resulta profundamente alarmante", indicó el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, en una carta dirigida a Türk, a la que tuvo acceso EFE.

El jefe de misión instó a la oficina del alto comisionado a condenar "en los términos más firmes posibles" ese ataque y "que asuma un papel de liderazgo en la condena de este acto atroz y en la exigencia de responsabilidades".

El ataque de Estados Unidos e Israel, agregó, "es una de las escenas más trágicas y horribles de esta guerra".

"Ninguna de estas niñas era menos inocente que Mahsa Amini, e incluso merecen aún más la atención de la comunidad internacional", subrayó Bahreini, aludiendo a la joven cuya muerte bajo custodia desató una amplia ola de protestas contra el régimen de los ayatolás en 2022.