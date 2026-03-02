Israel dice que reabrirá los pasos a Gaza "cuando la situación de seguridad lo permita"

Israel anunció el sábado que cerraría "hasta nuevo aviso" los pasos fronterizos con la Franja de Gaza, entre ellos el de Rafah, en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán.

El organismo afirmó en su nota que la medida, que afecta también a los puestos de control de Cisjordania ocupada, se tomó en concordancia con el estado de emergencia a nivel nacional declarado por la amenaza de misiles en el marco del conflicto en curso.

Según indicó el COGAT este lunes, los pasos no pueden operar con seguridad bajo fuego, ya que su apertura en esas condiciones pondría en riesgo la vida "del personal en el lado israelí y también en el lado gazatí".

"Los cruces se reabrirán tan pronto como la situación de seguridad lo permita", asegura la nota del organismo israelí.

El COGAT insistió en que esta "medida temporal" no afectará a la situación humanitaria en la Franja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según sostiene en su comunicado, desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza "decenas de miles de camiones con ayuda", en volúmenes equivalentes a "cuatro veces las necesidades nutricionales de la población". Reservas que, según afirma, se espera que se mantengan "por un tiempo".

El organismo negó además que Israel esté bloqueando de forma arbitraria la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

"Contrariamente a las afirmaciones originadas por Hamás y circuladas por partes interesadas que intentan crear (la imagen) de una situación catastrófica en la Franja de Gaza, Israel no está bloqueando arbitrariamente la ayuda a Gaza", afirmó.

El COGAT añadió que continuará manteniendo contacto continuo con la comunidad internacional y que proporcionará actualizaciones sobre cualquier novedad.

Israel abrió el paso fronterizo de Rafah, clave para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, el pasado 2 de febrero, después de casi un año de cierre tras su toma de control por parte de sus fuerzas armadas en mayo de 2024.

Este sábado Israel ha vuelto a cerrarlo, junto con el resto de accesos, tras llevar a cabo junto a Estados Unidos un ataque a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán, que ha causado hasta la fecha más de 500 de muertos en territorio iraní.

Irán extendió luego su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene en Oriente Medio y lanzó decenas de oleadas de misiles contra Israel, que resultaron en la muerte de diez de sus ciudadanos.