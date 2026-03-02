La guerra se perfila intensa y larga: “Irán está preparada”, advirtió consejero de seguridad iraní

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el sábado. En uno de los ataques murió el líder supremo iraní Alí Jamenei.

“Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra”, advirtió Alí Larijani , en el tercer día del conflicto iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista con el New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, había estimado que la operación contra Irán durará “cuatro o cinco semanas”.

De acuerdo con Larijani, Irán se “defenderá ferozmente” y a su “civilización de seis mil años” de antigüedad a cualquier costo.

Lea más: Asesinato de Jameneí es una “declaración de guerra a los musulmanes”, dice presidente de Irán

“Error de cálculo”

“Haremos que nuestros enemigos lamenten su error de cálculo”, publicó el influyente funcionario iraní. “Como en los últimos 300 años, Irán no ha iniciado esta guerra, y nuestras valientes Fuerzas Armadas no han participado de ataques excepto en defensa propia”, agregó Larijani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su cuenta de la red social X, el consejero iraní escribió también que “las ilusiones de Trump han arrastrado a toda la región a una guerra innecesaria y ahora le preocupa, con razón, que haya más bajas estadounidenses”, y añadió que “es realmente muy triste que esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidenses para impulsar las ilegítimas ambiciones expansionistas de (Benjamin) Netanyahu”.