Las bolsas europeas bajan en torno al 2 % y el petróleo se dispara tras los ataques a Irán

En Europa, mientras la moneda única perdía el 1,1 % y se cambiaba a 1,168 dólares (nivel del pasado enero), destacaba el descenso del 2,62 % de Madrid, su mayor bajada desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles tras el "día de la liberación" (en abril), cuando llegó a bajar más del 5 %.

Por su parte, Fráncfort ha perdido el 2,57 %; París el 2,17 %, Milán el 1,97 % y Londres el 1,2 %.

Además, en Asia, Hong Kong había cedido el 2,14 % y Tokio el 1,35 %, mientras que el índice CSI 300 de las bolsas de Shanghái y Shenzhén subió el 0,38 %.

Por su parte, Wall Street cerró en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,15 %.

Mientras, el S&P 500 subió un 0,04 %, hasta 6.881 unidades, y el Nasdaq avanzó un 0,36 %, hasta 22.748 enteros.

La situación creada en Oriente Medio por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y los bombardeos de este país a los del entorno estimularon la especulación y elevaron el precio del petróleo y el gas.

Especialmente después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera hoy de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 % del crudo mundial.

Así, el barril de petróleo Brent escaló un 6,68 %, hasta situarse en los 77,74 dólares por barril al cierre del lunes la sesión del Mercado de Futuros de Londres.

El barril de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 4,87 dólares en comparación al cierre de la sesión del pasado viernes, cuando terminó en 72,87 dólares.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril, en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado, que amenaza el suministro global de crudo.

Tras el cierre, el Texas seguía subiendo hasta el 7 % en el mercado continuo de futuros y el precio del barril estadounidense alcanzaba los 71,69 dólares.

Mientras tanto, el gas natural europeo subía con fuerza y en el mercado holandés a futuros TTF se cotizaba en torno a 43 dólares, un 35 % más.

La onza de oro subía tras el cierre bursátil en EE. UU. el 1,98 %, hasta 5.320 dólares, y la plata se cambiaba a 90,17 dólares, con una caída del 3,43 %.

El bitcóin ganaba el 5,47 % y se negociaba a 69.358 dólares.