Milei ratifica alianza con EE.UU. y anticipa que impulsará 90 reformas estructurales

"Todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Donald Trump y Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre dos países y de toda la región", afirmó en su discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso argentino.

Ante la Asamblea Legislativa -reunión de las dos cámaras parlamentarias-, Milei dijo que "se está configurando un nuevo orden mundial" y la forma en que Argentina se inserte en él "determinará el destino del país", el cual, destacó, tiene los minerales críticos, la energía, la tierra y el agua "que necesita Occidente".

Milei, al frente del Ejecutivo argentino desde finales de 2023, indicó que impulsará la ratificación parlamentaria del acuerdo de comercio e inversiones firmado con Estados Unidos el pasado 5 de febrero.

"Tenemos que crear el siglo de las Américas, de Alaska a Tierra del Fuego, y hagamos a Argentina y a América grandes nuevamente", indicó.

Afirmó que "el Atlántico sur es el terreno disputa estratégica de las próximas décadas", y añadió que modernizará el equipamiento militar porque "un sistema de defensa acorde a la amenaza del presente es el escudo que necesita la prosperidad" que construirá Argentina.

En su discurso de casi dos horas, Milei añadió que cada ministerio de su Gobierno ha preparado diez paquetes de reformas estructurales, por lo que cada mes de este año se presentarán iniciativas al Congreso.

"Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueve meses interrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina", prometió.

"Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial o lo que fuere. Frente a esto yo quiero señalar que nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder", añadió.

Milei no dio precisiones sobre todas las reformas que impulsará, aunque nombró que habrá proyectos en materia tributaria, electoral, aduanera, penal, judicial y educativa, entre otras.

Buena parte de su discurso lo dedicó a los "logros" de su gestión, principalmente la estabilización macroeconómica, la recuperación del superávit fiscal primario (equivalente al 1,5 % del PIB en 2025), el crecimiento de la actividad económica (4,4 % en 2025, tras dos años en contracción) y el proceso de desinflación (31,5 % en 2025, desde 117,8 % en 2024).

También resaltó los avances en la desregulación económica, los recortes en la Administración pública y la privatización de empresas estatales, políticas que dijo que mantendrá.

Asimismo, celebró la reforma laboral, aprobada por el Congreso el viernes pasado, que implica drásticos cambios en las relaciones laborales y que llevará las centrales obreras a la Justicia por considerarla inconstitucional.

Negó que haya destrucción de empleo, llamó "ladrones" a los empresarios que se quejan de la apertura de las importaciones y su dañino impacto en la industria y achacó las severas turbulencias financieras de 2025, no a errores propios de política económica, sino a un "ataque sin precedentes" de la oposición, a la que tachó de "golpista".

Aplaudido y vitoreado a cada frase por los oficialistas presentes, Milei también dedicó otros epítetos a parlamentarios opositores, de la izquierda y el peronismo, a los que llamó "cavernícolas", "ladrones", "ignorantes" y "asesinos", todo ello durante un acto institucional previsto por la Constitución.