Ministros de Exteriores y Defensa paraguayos irán a conferencia en EE.UU. contra carteles

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo informó que el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, hizo una invitación a Ramírez a través de una misiva en la que destacó -según ese despacho de Estado- que "las amenazas compartidas en todo el hemisferio occidental requieren asociaciones de defensa revitalizadas".

Estas relaciones, dijo Hegseth en su carta citada por la Cancillería en Asunción, deben estar sustentadas por "acciones concretas e inversiones continuas" en apoyo de la seguridad y prosperidad hemisférica, al tiempo que señaló que el tráfico de drogas y el crimen organizado son amenazas reales para la estabilidad de la región.

Es por ello que, afirmó el ministro de Guerra estadounidense, EE.UU. convocó a los "líderes regionales de defensa y seguridad" para explorar "oportunidades para contrarrestar a los narcoterroristas y otras amenazas compartidas".

El Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, se ha declarado aliado regional de Estados Unidos, con el que ha firmado diversos acuerdos de cooperación, varios de ellos en materia de seguridad.

Esta cooperación en seguridad entre Paraguay y EE.UU. se ha incrementado desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Como muestra de esto, en diciembre pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en la nación suramericana y establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.