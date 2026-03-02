Netanyahu dice que Irán tendría pronto un "programa nuclear inmune" si no hubiera atacado

Netanyahu justificó la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el fin de semana diciendo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, durante una entrevista con la cadena Fox News.

El mandatario israelí afirmó que, tras los ataques contra instalaciones nucleares y el programa de misiles balísticos iraní, el régimen no dio señales de repliegue.

"Uno pensaría que aprendieron la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos con el objetivo de destruir a Estados Unidos", declaró.

Durante la entrevista, Netanyahu resaltó que durante una reunión con el presidente, Donald Trump, en su casa de Florida, antes de asumir la presidencia en 2025, el republicano fue enfático en la necesidad de "detener a Irán".

El líder israelí puntualizó que no espera una guerra que se alargue por tiempo indefinido y que espera que esto traiga una "paz duradera".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta misma noche, Irán realizó diversos ataques contra objetivos de Israel y embajadas de Estados Unidos, como la ubicada en Riad, capital de Arabia Saudita.

Por su parte, las operaciones militares de Estados Unidos en la región serán sometidas a juicio en el Senado este martes, cuando los congresistas busquen reducir los poderes de guerra del mandatario.