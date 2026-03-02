Reportan por segundo día enfrentamientos cerca de la embajada de EE.UU. en Bagdad

Iraquíes que protestaban contra los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad que protegían el acceso a la Zona Verde, un área fuertemente protegida y donde se encuentra la embajada.

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos.

La embajada de Estados Unidos reiteró el lunes que las manifestaciones “pueden volverse violentas” y exhortó a sus ciudadanos a evitar las aglomeraciones.

Las autoridades acusaron el domingo a manifestantes de haber disparado munición real y herido a miembros de las fuerzas de seguridad.

El altercado ocurrió cuando una multitud enfurecida trató de asaltar la Zona Verde, tras el anuncio de la muerte del ayatolá Ali Jamenei en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán.