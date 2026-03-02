Rusia descarta que el grupo BRICS vaya a ayudar a Irán en su conflicto con EE.UU. e Israel

"La pertenencia a BRICS no contempla la obligación de ofrecer asistencia mutua durante una agresión militar", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que dicha organización, que -admitió- aún no ha celebrado consultas sobre la escalada en torno a la república islámica, fomenta la cooperación "en otros ámbitos", aparte del militar.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo chino, Wang Yi, condenaron este domingo los ataques masivos de Estados Unidos e Israel.

"Tales actos de agresión violan gravemente el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y desestabilizan la situación en toda la región", expresaron ambos diplomáticos durante una conversación telefónica.

Además, cargaron contra aquellas políticas "destinadas a derrocar a las autoridades de Estados soberanos legítimamente elegidas".

La víspera el presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí.

"Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional", manifestó Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Rusia tampoco acudió en ayuda de Irán, cuando fue atacado por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministro drones y equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.

BRICS integra en su seno a Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos.