Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

En su primera comparecencia en vivo desde el inicio el sábado de la Operación 'Furia Épica' contra objetivos iraníes que acabó con la vida del líder supremo, Alí Jameneí, Trump insistió en que la República Islámica "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestra hermoso EE.UU."

"El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero", advirtió Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.

Según el presidente estadounidense, Irán buscaba proteger "su desarrollo de armas nucleares".

"Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque que estamos llevando a cabo ahora y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", insistió en un acto en la Casa Blanca.

Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, planteó la posibilidad de que la operación contra Irán se alargue más de cinco semanas. "Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", agregó.

Detalló que los objetivos de la operación son "claros" e incluyen la destrucción de las capacidades de misiles de Irán y su habilidad de continuar la producción de armas, la aniquilación de la Armada con la inutilización de unos diez navíos iraníes y asegurarse de que Teherán "no pueda obtener un arma nuclear".

También afirmó que EE.UU. quiere asegurarse de que "el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras".

Durante el acto en la Casa Blanca, Trump concedió Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, dos de ellos de manera póstuma, y envió condolencias a las familias de los cuatro efectivos norteamericanos fallecidos en los ataques iniciales de la Operación 'Furia Épica'.

"Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense", dijo.