Trump trata de justificar la guerra contra Irán

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine”, dijo Donald Trump en un vídeo publicado en su plataforma Truth Social, en respuesta a la noticia de las bajas.

“Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización”, afirmó el presidente estadounidense desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump no se ha dirigido directamente a la nación desde el inicio de la guerra contra Irán el sábado, pero publicó dos mensajes de vídeo, anunció la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un mensaje escrito y concedió entrevistas telefónicas a varios medios.

Duración de la operación

En una entrevista con el New York Times, dijo que Estados Unidos estaba preparado para que la operación durara “cuatro o cinco semanas”.

Sobre el futuro del país, y en particular sobre quién lo dirigirá, Trump afirmó el domingo que tiene “tres buenos” candidatos para dirigir Irán, en una corta entrevista con el mismo diario.

“Tengo tres buenas opciones”, dijo cuando le preguntaron a quién desearía ver dirigiendo el país. “No los revelaré por el momento. Terminemos primero el trabajo”, dijo.

El presidente no habló con los periodistas en el Air Force One cuando el domingo regresaba a Washington desde Florida.

Altos funcionarios de su administración tienen previsto defender el ataque contra Irán ante el Congreso de Estados Unidos el martes, según informó la Casa Blanca.

Trump declaró a NBC News que prevé “que haya víctimas”, después de que el ejército anunciara tres bajas en sus filas, pero aseguró que “al final será muy beneficioso para el mundo”.

Ni Trump ni otros altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han aparecido en público desde el inicio de la guerra.

Hegseth tiene previsto brindar una conferencia de prensa el lunes a las 13H00 GMT. Será la primera de un dirigente estadounidense desde el inicio del conflicto.