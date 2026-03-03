Ecuador promociona su potencial minero en Canadá en medio de críticas por nueva ley

Pinto participó el lunes en el 'Ecuador Day', realizado en el marco de la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, en inglés), uno de los encuentros mineros más importantes a escala mundial.

Ante inversionistas y líderes del sector, la vicepresidenta presentó al país como un "destino estratégico para la inversión minera responsable" y mostró la hoja de ruta del Gobierno para impulsar una industria formal, transparente y capaz de dinamizar la economía nacional, aseguró este martes la Vicepresidencia.

"La minería formal no es solo una oportunidad económica; es un motor de desarrollo que genera empleo de calidad en regiones que históricamente han carecido de oportunidades", afirmó Pinto.

Al evento también asistieron la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y otros funcionarios, quienes participaron en la Cumbre Internacional de Ministros de Minería, un foro que reúne a autoridades y líderes del sector para analizar políticas vinculadas a minerales estratégicos, electrificación, sostenibilidad y cadenas de suministro seguras.

Según el Gobierno ecuatoriano, la participación del país se produce en un "contexto clave para la industria", marcado por la creciente demanda de cobre, oro y minerales estratégicos que sustentan la electrificación, la digitalización y la transición energética a escala global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta promoción se generó después de que el Parlamento aprobó la semana pasada una ley minera que es rechazada especialmente por movimientos indígenas, que temen afectaciones ambientales y al agua al debilitar el control ambiental.

Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas presentaron este martes una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de esa ley, al considerar que vulnera derechos ambientales y elimina controles, acusaciones que el Ejecutivo ha rechazado al sostener que la reforma busca mejorar la regulación del sector y atraer inversión para fortalecer la economía.

La vicepresidenta mantuvo además una reunión con la viceprimera ministra y ministra de Salud de Ontario, Sylvia Jones, con quien abordó posibles mecanismos de cooperación en materia sanitaria, ya que desde el año pasado también está a cargo de la cartera de Salud.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron experiencias sobre atención primaria de salud y analizaron oportunidades de colaboración en ámbitos como la vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de las redes de atención primaria y hospitalaria.