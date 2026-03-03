Mundo
03 de marzo de 2026 - 04:35

El precio del gas natural se dispara otro 22 % y supera los 53 dolares

Madrid, 3 mar (EFE).- El precio del gas natural sigue disparado este martes, ya que registra una fuerte revalorización del 22 %, hasta superar los 53 dólares por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

Por EFE

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8:17 horas (7:17 GMT), el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares.

En la jornada previa, ya llegó a dispararse más del 50 %, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81 %.

La tarifa del gas se encarece después de los ataques -desde el sábado- de Estados Unidos e Israel a Irán, que es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.